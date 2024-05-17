В Нахчыванском Полку гражданской обороны прошли учения

В Нахчыване прошли тактико-специальные учения с подразделениями Полка гражданской обороны.

В Нахчыване прошли тактико-специальные учения с подразделениями Полка гражданской обороны.

Как сообщает местное бюро Report, в соответствии с планом подготовки Полка гражданской обороны МЧС Нахчыванской АР на 2024 учебный год в связи с завершением этапа сверки частей проведены тактико-специальные учения на основе программы боевой подготовки.

Учения проведены в общей сложности на 10 пунктах на полигоне воинской части с целью проверки качества проводимых тренировок, боеготовности личного состава, техники и оснащения частей.