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В Нахчыванском Полку гражданской обороны прошли учения

В Нахчыванском Полку гражданской обороны прошли учения В Нахчыване прошли тактико-специальные учения с подразделениями Полка гражданской обороны.
Армия
17 мая 2024 г. 10:40
В Нахчыванском Полку гражданской обороны прошли учения

В Нахчыване прошли тактико-специальные учения с подразделениями Полка гражданской обороны.

Как сообщает местное бюро Report, в соответствии с планом подготовки Полка гражданской обороны МЧС Нахчыванской АР на 2024 учебный год в связи с завершением этапа сверки частей проведены тактико-специальные учения на основе программы боевой подготовки.

Учения проведены в общей сложности на 10 пунктах на полигоне воинской части с целью проверки качества проводимых тренировок, боеготовности личного состава, техники и оснащения частей.

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Версия на азербайджанском языке ФотоNaxçıvan Mülki müdafiə alayında təlim keçirilib

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