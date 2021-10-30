В Нахчыванском гарнизоне состоялись учебно-методические сборы

Согласно "Плану координации войск Нахчыванского гарнизона на 2021 учебный год" проведены учебно-методические сборы с участием командиров батальонов, дивизий и их заместителей.

Согласно "Плану координации войск Нахчыванского гарнизона на 2021 учебный год" проведены учебно-методические сборы с участием командиров батальонов, дивизий и их заместителей.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны.

На встрече было уделено первоочередное внимание практическому и показательному обучению, которое проводилось с целью повышения управленческих навыков офицерских частей, оперативной и штабной подготовки.

На учебных полигонах, организованных в пустыне, были проведены тренинги "Стрельба и управление огнем артиллерийской дивизии", "Борьба с малыми воздушными целями", "Инженерная подготовка позиций", продемонстрировано соблюдение норм огнестрельного оружия. Во время обучения их обучали подготовке минометной батареи к стрельбе и выполнению практических задач.

В конце встречи, подчеркнув достижение поставленных целей, даны соответствующие поручения по повышению боеготовности частей.