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В Нахчыванском гарнизоне состоялись учебно-методические сборы

В Нахчыванском гарнизоне состоялись учебно-методические сборы Согласно "Плану координации войск Нахчыванского гарнизона на 2021 учебный год" проведены учебно-методические сборы с участием командиров батальонов, дивизий и их заместителей.
Армия
30 октября 2021 г. 18:44
В Нахчыванском гарнизоне состоялись учебно-методические сборы

Согласно "Плану координации войск Нахчыванского гарнизона на 2021 учебный год" проведены учебно-методические сборы с участием командиров батальонов, дивизий и их заместителей.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны.

На встрече было уделено первоочередное внимание практическому и показательному обучению, которое проводилось с целью повышения управленческих навыков офицерских частей, оперативной и штабной подготовки.

На учебных полигонах, организованных в пустыне, были проведены тренинги "Стрельба и управление огнем артиллерийской дивизии", "Борьба с малыми воздушными целями", "Инженерная подготовка позиций", продемонстрировано соблюдение норм огнестрельного оружия. Во время обучения их обучали подготовке минометной батареи к стрельбе и выполнению практических задач.

В конце встречи, подчеркнув достижение поставленных целей, даны соответствующие поручения по повышению боеготовности частей.

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Версия на азербайджанском языке ФотоNaxçıvan Qarnizonu qoşunlarında təlim-metodiki toplantı keçirilib

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