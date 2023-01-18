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В Нахчыванской автономной республике начался призыв на действительную воинскую службу

В Нахчыванской автономной республике начался призыв на действительную воинскую службу В Нахчыванской автономной республике начался призыв на действительную воинскую службу.
Армия
18 января 2023 г. 00:33
В Нахчыванской автономной республике начался призыв на действительную воинскую службу

В Нахчыванской автономной республике начался призыв на действительную воинскую службу.

Как передает Report, на основании распоряжения президента Азербайджана в соответствии с установленным графиком начата отправка на места службы граждан Азербайджанской Республики 2005 года рождения, которым ко дню призыва (включая и этот день) исполнилось 18 лет, а также 1988-2004 годов рождения, в возрасте до 35 лет, не прошедших срочную действительную военную службу, не имеющих права отсрочки от призыва на срочную действительную военную службу или не освобожденных от призыва на срочную действительную военную службу в Вооруженных силах Азербайджанской Республики.

Призыв продолжится до 30 января.

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