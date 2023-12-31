В Нахчыване вручены награды членам семей шехидов антитеррористических мероприятий

В Нахчыване членам семей шехидов, погибших 19 сентября в ходе антитеррористических мероприятий локального характера, проведенных Вооруженными силами Азербайджана против незаконных армянских формирований в Карабахе, вручены ордена и медали.
Как передает местное бюро
Членам семьи шехида старшего лейтенанта Нихата Гулузаде был вручен орден "За службу Отечеству" 2-й степени и медаль "За Родину”, шехида лейтенанта Турала Мамедова - орден "Рашадат" 3-й степени и медаль "За Родину", шехида старшего лейтенанта Эльчина Ибрагимли - орден "За заслуги перед Отечеством" 3-й степени и медаль "За Родину", шехида Ибрагима Гасымова - орден "За заслуги перед Отечеством" 3-й степени и медаль "За Родину".
Члены семей шехидов выразили свою благодарность и оценили оказываемое внимание как яркий пример почтения памяти шехидов нашим народом и государством.
Кроме того, сотрудники Отдельной общевойсковой армии и ответственная за СМИ полномочного представительства президента Азербайджанской Республики в Нахчыванской АР Гюнай Маликгызы посетили дом М.Магеррамова в селе Шыхмахмуд. На встрече с членами семьи шехида заместитель командующего Отдельной общевойсковой армией генерал-майор Рагим Джафаров сказал, что наши сыновья отдали свои жизни в борьбе за свободу наших земель, сегодня азербайджанский народ гордится их подвигами, и высоко чтит их память.