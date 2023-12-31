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В Нахчыване вручены награды членам семей шехидов антитеррористических мероприятий

В Нахчыване вручены награды членам семей шехидов антитеррористических мероприятий В Нахчыване членам семей шехидов, погибших 19 сентября в ходе антитеррористических мероприятий локального характера, проведенных Вооруженными силами Азербайджана против незаконных армянских формирований в Карабахе, вручены ордена и медали.
Армия
31 декабря 2023 г. 23:23
В Нахчыване вручены награды членам семей шехидов антитеррористических мероприятий

В Нахчыване членам семей шехидов, погибших 19 сентября в ходе антитеррористических мероприятий локального характера, проведенных Вооруженными силами Азербайджана против незаконных армянских формирований в Карабахе, вручены ордена и медали.

Как передает местное бюро Report, на встречах с членами семей шехидов было отмечено, что светлая память сынов Родины, отдавших свои жизни за территориальную целостность нашей страны, всегда высоко чтится, государство уделяет им особое внимание.

Членам семьи шехида старшего лейтенанта Нихата Гулузаде был вручен орден "За службу Отечеству" 2-й степени и медаль "За Родину”, шехида лейтенанта Турала Мамедова - орден "Рашадат" 3-й степени и медаль "За Родину", шехида старшего лейтенанта Эльчина Ибрагимли - орден "За заслуги перед Отечеством" 3-й степени и медаль "За Родину", шехида Ибрагима Гасымова - орден "За заслуги перед Отечеством" 3-й степени и медаль "За Родину".

Члены семей шехидов выразили свою благодарность и оценили оказываемое внимание как яркий пример почтения памяти шехидов нашим народом и государством.

Кроме того, сотрудники Отдельной общевойсковой армии и ответственная за СМИ полномочного представительства президента Азербайджанской Республики в Нахчыванской АР Гюнай Маликгызы посетили дом М.Магеррамова в селе Шыхмахмуд. На встрече с членами семьи шехида заместитель командующего Отдельной общевойсковой армией генерал-майор Рагим Джафаров сказал, что наши сыновья отдали свои жизни в борьбе за свободу наших земель, сегодня азербайджанский народ гордится их подвигами, и высоко чтит их память.

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Версия на азербайджанском языке ФотоNaxçıvanda antiterror tədbirlərində şəhid olanların ailə üzvlərinə orden və medallar təqdim edilib

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