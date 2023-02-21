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В Нахчыване состоялись тактико-специальные учения подразделений спецназа

В Нахчыване состоялись тактико-специальные учения подразделений спецназа Подразделения специального назначения Отдельной общевойсковой армии провели тактико-специальные учения на тему “Ведение боевых действий в сильные морозы”.
Армия
21 февраля 2023 г. 16:25
В Нахчыване состоялись тактико-специальные учения подразделений спецназа

Подразделения специального назначения Отдельной общевойсковой армии провели тактико-специальные учения на тему “Ведение боевых действий в сильные морозы”.

Как сообщили нахчыванскому бюро Report в пресс-службе Отдельной общевойсковой армии, учения проведены с целью повышения профессионализма в ведении боевых действий и спасательных мероприятий в сильные морозы, совершенствования знаний и навыков командного состава по управлению подразделениями.

Группы спецназа выполняли тактические действия в тылу условного противника в дневных и ночных условиях. В соответствии с поставленной задачей, группами была выполнена атака на территорию расположения условного противника.

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Версия на азербайджанском языке ФотоNaxçıvanda Əlahiddə Ümumqoşun Ordunun xüsusi təyinatlı bölmələri ilə taktiki-xüsusi təlim keçirilib

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