В Нахчыване состоялись тактико-специальные учения подразделений спецназа

Подразделения специального назначения Отдельной общевойсковой армии провели тактико-специальные учения на тему “Ведение боевых действий в сильные морозы”.

Подразделения специального назначения Отдельной общевойсковой армии провели тактико-специальные учения на тему “Ведение боевых действий в сильные морозы”.

Как сообщили нахчыванскому бюро Report в пресс-службе Отдельной общевойсковой армии, учения проведены с целью повышения профессионализма в ведении боевых действий и спасательных мероприятий в сильные морозы, совершенствования знаний и навыков командного состава по управлению подразделениями.

Группы спецназа выполняли тактические действия в тылу условного противника в дневных и ночных условиях. В соответствии с поставленной задачей, группами была выполнена атака на территорию расположения условного противника.