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В Нахчыване сданы в эксплуатацию новое солдатское общежитие и спортивный комплекс

В Нахчыване сданы в эксплуатацию новое солдатское общежитие и спортивный комплекс В отдельной пограничной дивизии "Нахчыван" после реконструкции были сданы в эксплуатацию солдатское общежитие и спортивный комплекс.
Армия
14 мая 2022 г. 16:47
В Нахчыване сданы в эксплуатацию новое солдатское общежитие и спортивный комплекс

В отдельной пограничной дивизии "Нахчыван" после реконструкции были сданы в эксплуатацию солдатское общежитие и спортивный комплекс.

Как сообщает Report, председатель Верховного меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Васиф Талыбов принял участие в мероприятии.

Командир отдельной пограничной дивизии "Нахчыван" генерал-лейтенант Ниямеддин Тагиев отдал рапорт председателю Верховного меджлиса.

Затем Васиф Талыбов поинтересовался созданными условиями.

Солдатское общежитие на 320 мест состоит из 6 этажей вместе с подвалом. В здании, где установлена централизованная система отопления и видеонаблюдения, расположены дежурный и рабочий кабинеты, 10 общежитий на 32 места, оружейная, классная и бытовая комнаты. Реконструирован и спортивный комплекс дивизии, сданы в эксплуатацию большой зал для проведения соревнований по волейболу и баскетболу, тренажерный зал для мужчин, фитнес-зал для женщин, 2 тренерские комнаты, котельная и технические помещения.

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Версия на азербайджанском языке ФотоNaxçıvanda yeni əsgər yataqxanası və idman kompleksi istifadəyə verilib

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