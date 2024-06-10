О нас

В Нахчыване проводятся учебные сборы с военнообязанными

В Нахчыване проводятся учебные сборы с военнообязанными В соответствии с планом подготовки Отдельной общевойсковой армии на 2024 год, в рамках совместных мероприятий с Главным управлением Государственной службы по мобилизации и призыву по Нахчыванской Автономной Республике в воинских частях проводятся учебные
Армия
10 июня 2024 г. 15:11
В Нахчыване проводятся учебные сборы с военнообязанными

В соответствии с планом подготовки Отдельной общевойсковой армии на 2024 год, в рамках совместных мероприятий с Главным управлением Государственной службы по мобилизации и призыву по Нахчыванской Автономной Республике в воинских частях проводятся учебные сборы с участием группы военнообязанных.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

Военнообязанные, призванные из запаса, после прохождения соответствующей регистрации и врачебного осмотра обеспечиваются военной формой и другими видами обеспечения.

"Основной целью учебных сборов с военнообязанными является поддержание боеспособности воинских частей на неизменно высоком уровне, призыв подготовленного личного состава из запаса в ряды армии в период мобилизации и во время войны (вооруженного конфликта), а также совершенствование боевых навыков, военной специализации и опыта военнообязанных, обучение их правилам применения современного вооружения и техники, принятых на вооружение.

В целях повышения уровня боевой подготовки, совершенствования знаний и навыков военнообязанных в ходе сборов будут проведены теоретические и практические занятия по различным специальностям", - заявили в Минобороны.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке ФотоTraining session of reservists held in Azerbaijan's Nakhchivan
Версия на азербайджанском языке ФотоNaxçıvanda hərbi vəzifəlilərin təlim toplanışı keçirilir

Самое важное

Сборная Азербайджана по баскетболу обыграла Армению
Сборная Азербайджана по баскетболу обыграла Армению
8 июня 2024 г. 12:29
Президент Азербайджана прибыл с официальным визитом в Египет
ФотоПрезидент Азербайджана прибыл с официальным визитом в Египет
7 июня 2024 г. 19:37
Министр: Не прошедшие сертификацию учителя не лишаются права участия в конкурсе по приему на работу
Министр: Не прошедшие сертификацию учителя не лишаются права участия в конкурсе по приему на работу
7 июня 2024 г. 10:50
Президент Ильхам Алиев принял делегацию ТЮРКПА
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял делегацию ТЮРКПА
6 июня 2024 г. 22:14
Президент Ильхам Алиев: Венгрия является нашим партнером номер один в Европейском Союзе
Президент Ильхам Алиев: Венгрия является нашим партнером номер один в Европейском Союзе
6 июня 2024 г. 20:18
Президент Азербайджана: Укрепление тюркского мира превратит Организацию тюркских государств в крупный силовой центр
Президент Азербайджана: Укрепление тюркского мира превратит Организацию тюркских государств в крупный силовой центр
6 июня 2024 г. 20:17
Президент: Наши отношения с Кыргызстаном основаны на братстве
Президент: Наши отношения с Кыргызстаном основаны на братстве
6 июня 2024 г. 20:15
Президент Ильхам Алиев: Бакинская энергетическая неделя охватывает все сегменты энергетической политики
Президент Ильхам Алиев: Бакинская энергетическая неделя охватывает все сегменты энергетической политики
4 июня 2024 г. 11:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi