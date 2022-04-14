В Нахчыване проведены очередные занятия по командирской подготовке

В соответствии с "Планом координации войск Нахчыванского гарнизона на 2022 учебный год" прошли занятия с командирами таборов, дивизионов и их заместителями.

В соответствии с "Планом координации войск Нахчыванского гарнизона на 2022 учебный год" прошли занятия с командирами таборов, дивизионов и их заместителями.

Как сообщает Report, в занятиях, проводимых с целью сохранения морально-психологической устойчивости офицеров и совершенствования навыков управления подразделениями, командный состав принял участие в теоретических занятиях по различным темам.

В ходе командирских занятий были продемонстрированы задачи и деятельность личного состава, выполняемых в соответствии с распорядком дня от подъема до отбоя.

На занятиях было показано практическое выполнение задач по размещению, развертыванию на местности пустынных узлов и элементов связи, обеспечению связи в сложных условиях.

В ходе занятий были проведены занятия на тему "Деятельность артиллерийских подразделений" и выполнены практические стрельбы.

По окончании командирской подготовки был проверен уровень общевойсковой, квалификационной, топографической и физической подготовки офицеров.

По итогам учений были даны соответствующие поручения по повышению боеготовности подразделений.