В Нахчыване проведены командирская подготовка и учебно-методические сборы офицеров - ВИДЕО

Баку. 22 января. REPORT.AZ/ В Нахчыванском гарнизоне проведены командирская подготовка и учебно-методические сборы командиров и заместителей командиров рот, батарей, взводов и офицеров других категорий.
Как сообщили Report в министерстве обороны, в ходе сборов были проверены теоретические знания и практические навыки по боевой подготовке офицеров, привлеченных к сборам, а также их умения управлять подчиненными подразделениями во время боевых операций.
Офицеры, сдавшие зачеты по различным специальностям, показали высокие результаты.
Командирская подготовка командиров и заместителей командиров соединений и воинских частей войск Нахчыванского гарнизона продолжается.
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