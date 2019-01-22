В Нахчыване проведены командирская подготовка и учебно-методические сборы офицеров - ВИДЕО

Баку. 22 января. REPORT.AZ/ В Нахчыванском гарнизоне проведены командирская подготовка и учебно-методические сборы командиров и заместителей командиров рот, батарей, взводов и офицеров других категорий.

Как сообщили Report в министерстве обороны, в ходе сборов были проверены теоретические знания и практические навыки по боевой подготовке офицеров, привлеченных к сборам, а также их умения управлять подчиненными подразделениями во время боевых операций.

Офицеры, сдавшие зачеты по различным специальностям, показали высокие результаты.

Командирская подготовка командиров и заместителей командиров соединений и воинских частей войск Нахчыванского гарнизона продолжается.