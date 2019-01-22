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    В Нахчыване проведены командирская подготовка и учебно-методические сборы офицеров - ВИДЕО

    Баку. 22 января. REPORT.AZ/ В Нахчыванском гарнизоне проведены командирская подготовка и учебно-методические сборы командиров и заместителей командиров рот, батарей, взводов и офицеров других категорий.

    Как сообщили Report в министерстве обороны, в ходе сборов были проверены теоретические знания и практические навыки по боевой подготовке офицеров, привлеченных к сборам, а также их умения управлять подчиненными подразделениями во время боевых операций.

    Офицеры, сдавшие зачеты по различным специальностям, показали высокие результаты.

    Командирская подготовка командиров и заместителей командиров соединений и воинских частей войск Нахчыванского гарнизона продолжается.

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