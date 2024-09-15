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В Нахчыване прошло мероприятие по случаю годовщины создания первой национальной воинской части

В Нахчыване прошло мероприятие по случаю годовщины создания первой национальной воинской части В Отдельной общевойсковой армии (ООА) прошло мероприятие по случаю 32-й годовщины сформирования первой национальной воинской части в Нахчыванской автономной республике.
Армия
15 сентября 2024 г. 12:21
В Нахчыване прошло мероприятие по случаю годовщины создания первой национальной воинской части

В Отдельной общевойсковой армии (ООА) прошло мероприятие по случаю 32-й годовщины сформирования первой национальной воинской части в Нахчыванской автономной республике.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Сначала минутой молчания была почтена память общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и шехидов, отдавших свои жизни за свободу, независимость и территориальную целостность нашей страны. Затем прозвучал Государственный гимн Азербайджана.

Участникам мероприятия было зачитано поздравление министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова.

В выступлениях были затронуты история формирования и путь развития ООА, основанной общенациональным лидером Гейдаром Алиевым. Было отмечено, что благодаря вниманию и заботе президента Ильхама Алиева продолжаются мероприятия по дальнейшему улучшению служебных и социально-бытовых условий военнослужащих.

На мероприятии был показан фильм об истории формирования и славном боевом пути ООА.

В заключение группе отличившихся военнослужащих были вручены различные ордена и медали, очередные воинские звания, почетные грамоты.

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Версия на азербайджанском языке Naxçıvanda ilk milli hərbi hissənin yaradılmasının ildönümü münasibətilə tədbir keçirilib

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