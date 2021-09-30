В Нахчыване прошли специальные учения по борьбе с терроризмом

В подразделениях специального назначения Отдельной общевойсковой армии прошли очередные тактико-специальные учения по борьбе с терроризмом.

В подразделениях специального назначения Отдельной общевойсковой армии прошли очередные тактико-специальные учения по борьбе с терроризмом.

Как сообщает Report, за учениями наблюдали командующий Отдельной общевойсковой армией генерал-полковник Керем Мустафаев и представители Вооруженных сил Турецкой Республики.

В ходе ознакомления с планом тактико-специальных учений было отмечено, что основное внимание было уделено совершенствованию навыков личного состава по проведению антитеррористических операций в зданиях, освобождению пленных и заложников.

Согласно сценарию учений, члены диверсионной группы укрылись в заброшенном многоэтажном здании, захватив в плен несколько гражданских лиц.

Группы спецназа, высадившись с вертолетов и бронетранспортеров, одновременно штурмовали здание. Военнослужащему, получившему ранение в ходе антитеррористической операции, была оказана первая медицинская помощь, после чего он был эвакуирован на вертолете.

Группы специального назначения, проникнув в здание, обезвредили диверсантов и освободили заложников.

В заключение военнослужащим были вручены ценные подарки.