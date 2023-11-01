В Нахчыване прошли командно-штабные учения с привлечением спецназа и БПЛА

В Отдельной общевойсковой армии прошли командно-штабные учения с целью совершенствования боевого мастерства штабов и личного состава.
Как сообщает нахчыванское бюро Report, учения начались с вывода соединений, частей и подразделений в районы боевого назначения с целью приведения их в степень боеготовности.
Артиллерийские подразделения подвергли обстрелу позиции условного противника, расположенные на передней линии и в глубине обороны.
Затем спецназу был дан приказ захватить позиции и уничтожить живую силу противника. Спецназ атаковал позиции с помощью беспилотных летательных аппаратов. Механизированное подразделение условного противника попало в засаду и было уничтожено.
Спецназ успешно завершил задачу по захвату позиций и уничтожению живой силы условного противника.
На заключительном этапе реальность принятых решений и составленных отчетов проверялась на компьютерах в симуляционном центре.
Командно-штабные учения, проведенные в соответствии с "Планом подготовки Отдельной общевойсковой армии к 2023 учебному году", завершились успешно, поставленные задачи выполнены в полном объеме.