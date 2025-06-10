В Нахчыване пройдут азербайджано-турецкие учения "Несокрушимое братство - 2025" и "Мустафа Кемаль Ататюрк - 2025"

В Нахчыване состоятся учения "Несокрушимое братство - 2025" и "Мустафа Кемаль Ататюрк - 2025"

В Нахчыване в соответствии с соглашением о военном сотрудничестве между Азербайджаном и Турцией состоялась церемония смены государственных флагов двух стран в рамках подготовки к командно-штабным учениям с компьютерной поддержкой "Несокрушимое братство-2025" и совместным тактическим учениям с боевой стрельбой "Мустафа Кемаль Ататюрк - 2025".



Как сообщили Report в Министерстве обороны, знаменный взвод Отдельной общевойсковой армии начал шествие через мост "Умид" над рекой Араз в направлении погранично-пропускного пункта Сядяряк. В то же время знаменный взвод Турецкой Республики начал шествие из района Догубаязит провинции Агры в направлении места проведения церемонии.

После исполнения государственных гимнов Азербайджанской Республики и Турецкой Республики на мосту "Умид" состоялась церемония смены государственных флагов.

Затем привлеченные к учениям подразделения и военная техника направились из погранично-пропускного пункта в Нахчыван.

Согласно плану учений, танковые, механизированные подразделения и подразделения коммандос выполнят различные учебно-боевые задачи при поддержке артиллерии, подразделений противовоздушной обороны и авиации.