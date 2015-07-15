 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​В Нахчыване проходят ночные тактические учения с боевой стрельбой

    Осуществляются необходимые мероприятия, направленные на повышение боевой готовности Отдельной общевойсковой армии Нахчывана

    Баку. 15 июля. REPORT.AZ/ Согласно плану боевой готовности Вооруженных сил на 2015 год, во всех соединениях и подразделениях проходят интенсивные тактические боевые учения при любых погодных условиях, ограниченной видимости и рельефе.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны.

    Осуществляются также необходимые меры на пути повышения боевой готовности Отдельной общевойсковой армии Нахчыванской АР и усиления боеспособности.

    Проходят ночные тактические учения с боевой стрельбой путем привлечения личного состава частей и подразделений армии спецназа, противовоздушных оборонных систем, бронетехники, средств авиации, ракетных и артиллерийских войск.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi