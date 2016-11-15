В Нахчыване продолжаются крупномасштабные учения Вооруженных Сил

Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ Поднятые по тревоге в рамках крупномасштабных учений Вооруженных сил личный состав и военная техника соединений, воинских частей и подразделений Отдельной Общевойсковой Армии выведены в районы оперативного назначения и оснащены всеми необходимыми средствами.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Проводятся учения в районах оперативного назначения с целью повышения уровня профессионализма артиллерийских соединений и воинских частей Отдельной Общевойсковой Армии.

Для организации медицинского обеспечения в бою на высоком уровне, медицинские подразделения развернуты в полевых условиях и готовы к выполнению соответствующих задач.