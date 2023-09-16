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В Нахчыване отметили создание первой национальной воинской части

В Нахчыване отметили создание первой национальной воинской части В связи с 31-й годовщиной создания первой национальной воинской части в Нахчыванской Автономной Республике в Отдельной общевойсковой армии был проведен ряд мероприятий.
Армия
16 сентября 2023 г. 00:58
В Нахчыване отметили создание первой национальной воинской части

В связи с 31-й годовщиной создания первой национальной воинской части в Нахчыванской Автономной Республике в Отдельной общевойсковой армии был проведен ряд мероприятий.

Как передает местное бюро Report, на мероприятиях, проведенных во всех соединениях и частях Отдельной общевойсковой армии, сначала была почтена память общенационального лидера Гейдара Алиева и наших шехидов, прозвучал Государственный гимн.

Личному составу было передано поздравление заместителя министра обороны - командующего Отдельной общевойсковой армией генерал-полковника Керема Мустафаева.

Далее военнослужащим были вручены медали, очередные воинские звания, почетные грамоты и ценные подарки.

В завершение личный состав прошел перед трибуной торжественным маршем.

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