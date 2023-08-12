В Нахчыване новобранцы Полка гражданской обороны МЧС приняли военную присягу

В Полку гражданской обороны Министерства по чрезвычайным ситуациям Нахчыванской Автономной Республики состоялась церемония принятия военной присяги.
Как сообщает местное бюро
После исполнения Государственного гимна Азербайджанской Республики новобранцы приняли военную присягу.
В ходе выступлений личному составу были переданы поздравления главы МЧС Нахчыванской АР полковника Шахина Мирзоева, им пожелали успехов в военной службе.
В завершение церемонии личный состав полка прошел перед трибуной торжественным маршем.