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В Нахчыване новобранцы Полка гражданской обороны МЧС приняли военную присягу

В Нахчыване новобранцы Полка гражданской обороны МЧС приняли военную присягу В Полку гражданской обороны Министерства по чрезвычайным ситуациям Нахчыванской Автономной Республики состоялась церемония принятия военной присяги.
Армия
12 августа 2023 г. 20:09
В Нахчыване новобранцы Полка гражданской обороны МЧС приняли военную присягу

В Полку гражданской обороны Министерства по чрезвычайным ситуациям Нахчыванской Автономной Республики состоялась церемония принятия военной присяги.

Как сообщает местное бюро Report, на мероприятии сначала минутой молчания почтили память общенационального лидера Гейдара Алиева и шехидов, павших за территориальную целостность и суверенитет Азербайджана.

После исполнения Государственного гимна Азербайджанской Республики новобранцы приняли военную присягу.

В ходе выступлений личному составу были переданы поздравления главы МЧС Нахчыванской АР полковника Шахина Мирзоева, им пожелали успехов в военной службе.

В завершение церемонии личный состав полка прошел перед трибуной торжественным маршем.

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Версия на азербайджанском языке ФотоMülki Müdafiə Alayının gənc əsgərləri vətənə xidmət andı içib

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