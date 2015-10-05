​В Нахчыване начались учения Отдельной общевойсковой армии

Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ В Нахчыване начались командно-штабные учения Отдельной общевойсковой армии.

Об этом Report сообщили из министерства обороны.

Как отметили в министерстве, учения проводятся согласно утвержденному президентом Азербайджана, Верховным главнокомандующим Ильхамом Алиевым плану готовности Вооруженных сил.

На учениях, предусмотренных как продолжение операционных заданий, выполненных на прошедших 6-13 сентября командно-штабных военных играх, будет произведена тщательная проверка способности управления штабами боевой деятельности всех видов войск Вооруженных сил.

Наряду с разработкой учебных заданий, также предусматривается проверка организации и ведения боевой службы, управления войсками в сложной оперативной обстановке.

Командно-штабные учения продлятся до 8 октября.