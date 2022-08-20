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В Нахчыване группа военнослужащих получила выплаты по гособязательному личному страхованию

В Нахчыване группа военнослужащих получила выплаты по гособязательному личному страхованию В августе Государственным фондом социальной защиты Нахчыванской Автономной Республики осуществлены выплаты 7 военнослужащим в рамках государственного обязательного личного страхования.
Армия
20 августа 2022 г. 08:51
В Нахчыване группа военнослужащих получила выплаты по гособязательному личному страхованию

В августе Государственным фондом социальной защиты Нахчыванской Автономной Республики осуществлены выплаты 7 военнослужащим в рамках государственного обязательного личного страхования.

Об этом сообщает Report со ссылкой на государственный Фонд социальной защиты Нахчыванской АР.

Согласно информации, после смерти 3 военнослужащих страховые выплаты получили их наследники, еще 3 военнослужащим осуществлены выплаты в связи с ограничениями здоровья, а 1 - из-за травмы средней степени тяжести.

Для осуществления выплат по государственному обязательному личному страхованию на банковские счета этих лиц было перечислено в общей сложности 44 550 манатов.

Двое военнослужащих признаны лицами с ограниченными возможностями здоровья в связи с защитой территориальной целостности, независимости и конституционного строя Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке Naxçıvanda bir qrup hərbi qulluqçuya icbari şəxsi sığorta ödənişləri verilib  

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