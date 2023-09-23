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В Национальном университете обороны состоялась встреча с польской делегацией

В Национальном университете обороны состоялась встреча с польской делегацией Делегация Военно-технического университета и Университета военных исследований Республики Польша находится с визитом в Азербайджане.
Армия
23 сентября 2023 г. 15:40
В Национальном университете обороны состоялась встреча с польской делегацией

Делегация Военно-технического университета и Университета военных исследований Республики Польша находится с визитом в Азербайджане.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

Согласно плану двустороннего сотрудничества, на встрече с польской делегацией, состоявшейся в Национальном университете обороны гостям был представлен подробный брифинг о системе военного образования в Азербайджане.

На встрече было отмечено, что отношения между Азербайджаном и Польшей развиваются по восходящей линии, обсуждены перспективы развития сотрудничества в области военного образования, а также ряд вопросов, представляющих взаимный интерес.

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Версия на азербайджанском языке Milli Müdafiə Universitetində Polşa nümayəndə heyəti ilə görüş keçirilib

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