В Национальном университете обороны состоялась встреча с польской делегацией

Делегация Военно-технического университета и Университета военных исследований Республики Польша находится с визитом в Азербайджане.

Делегация Военно-технического университета и Университета военных исследований Республики Польша находится с визитом в Азербайджане.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

Согласно плану двустороннего сотрудничества, на встрече с польской делегацией, состоявшейся в Национальном университете обороны гостям был представлен подробный брифинг о системе военного образования в Азербайджане.

На встрече было отмечено, что отношения между Азербайджаном и Польшей развиваются по восходящей линии, обсуждены перспективы развития сотрудничества в области военного образования, а также ряд вопросов, представляющих взаимный интерес.