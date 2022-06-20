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В Национальном университете обороны состоялась церемония выпуска

В Национальном университете обороны состоялась церемония выпуска В Национальном университете обороны состоялась церемония, посвященная очередному выпуску академического курса "Стратегические исследования и государственное управление обороной".
Армия
20 июня 2022 г. 17:13
В Национальном университете обороны состоялась церемония выпуска

В Национальном университете обороны состоялась церемония, посвященная очередному выпуску академического курса "Стратегические исследования и государственное управление обороной".

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

Сначала минутой молчания была почтена память общенационального лидера Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь во имя суверенитета, независимости и территориальной целостности Азербайджана. Прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.

Выступивший на церемонии выпуска исполняющий обязанности ректора Национального университета обороны, профессор, генерал-лейтенант Гейдар Пириев от имени министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова поздравил успешно окончивших курс выпускников и пожелал им успехов в дальнейшей службе.

Затем выпускникам были вручены дипломы и нагрудные значки.

В заключение было сделано фото на память.

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Версия на азербайджанском языке ФотоMilli Müdafiə Universitetində ilk buraxılış mərasimi keçirilib

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