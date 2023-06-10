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В Национальном университете обороны состоялась церемония выпуска

В Национальном университете обороны состоялась церемония выпуска В Национальном университете обороны Министерства обороны состоялась церемония по случаю очередного выпуска академического курса "Стратегические исследования и государственное управление обороной".
Армия
10 июня 2023 г. 12:49
В Национальном университете обороны состоялась церемония выпуска

В Национальном университете обороны Министерства обороны состоялась церемония по случаю очередного выпуска академического курса "Стратегические исследования и государственное управление обороной".

Об этом Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

Сначала минутой молчания была почтена память общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь во имя суверенитета, независимости и территориальной целостности Азербайджана. Был исполнен Государственный гимн Азербайджанской Республики.
Затем слушателям академического курса было зачитано поздравление ректора Национального университета обороны профессора, генерал-лейтенанта Гейдара Пириева.

Выступившие на церемонии пожелали выпускникам курса успехов в дальнейшей деятельности.

Затем выпускникам были вручены дипломы и нагрудные значки, к символическому пню была прикреплена мемориальная доска.

В заключение было сделано фото на память.

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Версия на азербайджанском языке ФотоMilli Müdafiə Universitetində buraxılış mərasimi keçirilib

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