В Национальном университете обороны состоялась церемония открытия курса китайского языка

В Центре иностранных языков Института военного управления Национального университета обороны состоялась церемония открытия курса китайского языка.

В Центре иностранных языков Института военного управления Национального университета обороны состоялась церемония открытия курса китайского языка.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.

В церемонии приняли участие временный поверенный в делах Китая в Азербайджане Дин Тао и военный атташе посольства Китая Ван Лей и другие гости.

Выступившие рассказали о сотрудничестве между Азербайджаном и Китаем, укрепляющемся изо дня в день, о роли китайского языка в развитии двустороннего военного сотрудничества и пожелали участникам курса успехов.

В художественной части мероприятия гостям был представлен китайский народный танец и чайная церемония. Художественные композиции вызвали интерес у участников церемонии.

Курс китайского языка в Национальном университете обороны продлится до 30 декабря текущего года.