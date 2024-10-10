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В Национальном университете обороны состоялась церемония открытия курса китайского языка

В Национальном университете обороны состоялась церемония открытия курса китайского языка В Центре иностранных языков Института военного управления Национального университета обороны состоялась церемония открытия курса китайского языка.
Армия
10 октября 2024 г. 10:51
В Национальном университете обороны состоялась церемония открытия курса китайского языка

В Центре иностранных языков Института военного управления Национального университета обороны состоялась церемония открытия курса китайского языка.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.

В церемонии приняли участие временный поверенный в делах Китая в Азербайджане Дин Тао и военный атташе посольства Китая Ван Лей и другие гости.

Выступившие рассказали о сотрудничестве между Азербайджаном и Китаем, укрепляющемся изо дня в день, о роли китайского языка в развитии двустороннего военного сотрудничества и пожелали участникам курса успехов.

В художественной части мероприятия гостям был представлен китайский народный танец и чайная церемония. Художественные композиции вызвали интерес у участников церемонии.

Курс китайского языка в Национальном университете обороны продлится до 30 декабря текущего года.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan's National Defense University launches Chinese Language course
Версия на азербайджанском языке ФотоMilli Müdafiə Universitetində "Çin dili" kursunun açılış mərasimi keçirilib

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