О нас

В Национальном университете обороны проведены тренинги в рамках программы НАТО

В Национальном университете обороны проведены тренинги в рамках программы НАТО В Национальном университете обороны проведены тренинги в рамках программы НАТО
Армия
3 июля 2025 г. 13:16
В Национальном университете обороны проведены тренинги в рамках программы НАТО

В рамках "Программы расширения военного образования" (DEEP) НАТО в Национальном университете обороны Министерства обороны были организованы тренинги.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

В ходе встречи с делегацией альянса состоялся обстоятельный обмен мнениями о перспективах развития сотрудничества в области военного образования. Было отмечено, что встречи, организованные в рамках сотрудничества с НАТО, эффективны для обеих сторон.

Затем с участием азербайджанских специалистов по военному образованию были проведены тренинги на тему "Разработка и реализация механизма контроля за качеством в образовании".

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

В Азербайджане в прошлом году зафиксированы случаи пяти редких инфекционных заболеваний
В Азербайджане в прошлом году зафиксированы случаи пяти редких инфекционных заболеваний
3 июля 2025 г. 12:57
IATA: Производство SAF даст Азербайджану новое преимущество в мировой авиации
IATA: Производство SAF даст Азербайджану новое преимущество в мировой авиации
2 июля 2025 г. 16:32
IATA: Воздушное пространство Азербайджана стало критически важным транзитным коридором - ИНТЕРВЬЮ
IATA: Воздушное пространство Азербайджана стало критически важным транзитным коридором - ИНТЕРВЬЮ
2 июля 2025 г. 12:14
Советник главы МИД Узбекистана: Отношения с Азербайджаном демонстрируют устойчивый рост по всем направлениям
Советник главы МИД Узбекистана: Отношения с Азербайджаном демонстрируют устойчивый рост по всем направлениям
2 июля 2025 г. 09:05
За год в Азербайджане зарегистрировано около 2,6 тыс. родственных браков
За год в Азербайджане зарегистрировано около 2,6 тыс. родственных браков
1 июля 2025 г. 18:36
МИД Узбекистана: Планируем открыть новое здание посольства в Азербайджане
МИД Узбекистана: Планируем открыть новое здание посольства в Азербайджане
1 июля 2025 г. 13:52
АБР готов предоставить Азербайджану кредит до $1 млрд на развитие метро - ЭКСКЛЮЗИВ
АБР готов предоставить Азербайджану кредит до $1 млрд на развитие метро - ЭКСКЛЮЗИВ
1 июля 2025 г. 13:33
В этом году в Азербайджане количество селей и наводнений снизилось 
В этом году в Азербайджане количество селей и наводнений снизилось 
1 июля 2025 г. 10:58
Тела убитых в Екатеринбурге отправят в Азербайджан в понедельник
Тела убитых в Екатеринбурге отправят в Азербайджан в понедельник
28 июня 2025 г. 15:39
Таджикистан открыт к реализации совместных гидроэнергетических проектов с Азербайджаном
Таджикистан открыт к реализации совместных гидроэнергетических проектов с Азербайджаном
23 июня 2025 г. 17:08

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi