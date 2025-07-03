В Национальном университете обороны проведены тренинги в рамках программы НАТО

В Национальном университете обороны проведены тренинги в рамках программы НАТО

В рамках "Программы расширения военного образования" (DEEP) НАТО в Национальном университете обороны Министерства обороны были организованы тренинги.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

В ходе встречи с делегацией альянса состоялся обстоятельный обмен мнениями о перспективах развития сотрудничества в области военного образования. Было отмечено, что встречи, организованные в рамках сотрудничества с НАТО, эффективны для обеих сторон.

Затем с участием азербайджанских специалистов по военному образованию были проведены тренинги на тему "Разработка и реализация механизма контроля за качеством в образовании".