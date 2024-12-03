В Национальном университете обороны Азербайджана состоялась встреча с турецкой делегацией

Ректор Национального университета обороны генерал-майор Гюндюз Абдулов встретился с делегацией во главе с председателем Академии оборонной промышленности Управления оборонной промышленности Турции, профессором Дженком Акташем, находящейся с визитом в Азер

Ректор Национального университета обороны генерал-майор Гюндюз Абдулов встретился с делегацией во главе с председателем Академии оборонной промышленности Управления оборонной промышленности Турции, профессором Дженком Акташем, находящейся с визитом в Азербайджане.

Об этом сообщили Report в Министерстве обороны.

Турецкой делегации был представлен брифинг об истории создания, системе образования и основных направлениях деятельности Университета национальной обороны, а также информация о положительных результатах успешных реформ в сфере военного образования в азербайджанской армии.

На встрече состоялся обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес в сфере военного образования, была подчеркнута важность дальнейшего расширения работы в этом направлении и реализации совместных проектов.