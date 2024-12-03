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В Национальном университете обороны Азербайджана состоялась встреча с турецкой делегацией

В Национальном университете обороны Азербайджана состоялась встреча с турецкой делегацией Ректор Национального университета обороны генерал-майор Гюндюз Абдулов встретился с делегацией во главе с председателем Академии оборонной промышленности Управления оборонной промышленности Турции, профессором Дженком Акташем, находящейся с визитом в Азер
Армия
3 декабря 2024 г. 20:10
В Национальном университете обороны Азербайджана состоялась встреча с турецкой делегацией

Ректор Национального университета обороны генерал-майор Гюндюз Абдулов встретился с делегацией во главе с председателем Академии оборонной промышленности Управления оборонной промышленности Турции, профессором Дженком Акташем, находящейся с визитом в Азербайджане.

Об этом сообщили Report в Министерстве обороны.

Турецкой делегации был представлен брифинг об истории создания, системе образования и основных направлениях деятельности Университета национальной обороны, а также информация о положительных результатах успешных реформ в сфере военного образования в азербайджанской армии.

На встрече состоялся обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес в сфере военного образования, была подчеркнута важность дальнейшего расширения работы в этом направлении и реализации совместных проектов.

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Версия на азербайджанском языке ФотоMilli Müdafiə Universitetində Türkiyə nümayəndə heyəti ilə görüş keçirilib

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