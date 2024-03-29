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В Н-ской воинской части прошли командно-штабные учения

В Н-ской воинской части прошли командно-штабные учения В соответствии с планом подготовки на 2024 год, утвержденным министром обороны, в Н-ской воинской части прошли командно-штабные учения.
Армия
29 марта 2024 г. 14:42
В Н-ской воинской части прошли командно-штабные учения

В соответствии с планом подготовки на 2024 год, утвержденным министром обороны, в Н-ской воинской части прошли командно-штабные учения.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

Согласно плану, задействованные в учениях подразделения были приведены в разную степень боевой готовности, выведены в резервные районы и районы назначения, обеспечено развертывание и маскировка органов управления на местности.

В ходе учений действия по выполнению задач были уточнены на карте, заслушаны доклады о решениях, принятых в соответствии со сложившейся тактической обстановкой.

"Задачи, поставленные в ходе командно-штабных учений, проводимых в целях повышения управленческих способностей и навыков оперативного принятия решений командирами при приведении подразделений в различные состояния боевой готовности, а также совершенствования деятельности штабов и взаимодействия между подразделениями, были успешно выполнены", - заявили в Минобороны.

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Версия на английском языке ФотоOne of Azerbaijan's military units holds command-staff exercise
Версия на азербайджанском языке ФотоHərbi hissədə komanda-qərargah təlimi keçirilib

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