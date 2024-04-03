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В Н-ской воинской части состоялась встреча с военнослужащими и гражданскими служащими

В Н-ской воинской части состоялась встреча с военнослужащими и гражданскими служащими В соответствии с планом подготовки на 2024 год, представители отдела по работе с женщинами и семьями военнослужащих Главного управления по личному составу Министерства обороны посетили Н-скую воинскую часть, где провели встречу с военнослужащими и граждан
Армия
3 апреля 2024 г. 19:25
В Н-ской воинской части состоялась встреча с военнослужащими и гражданскими служащими

В соответствии с планом подготовки на 2024 год, представители отдела по работе с женщинами и семьями военнослужащих Главного управления по личному составу Министерства обороны посетили Н-скую воинскую часть, где провели встречу с военнослужащими и гражданскими служащими.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

На встрече были проведены беседы с целью просвещения военнослужащих азербайджанской армии, повышения их морально-психологической подготовки и популяризации национально-духовных ценностей.

Военнослужащим и гражданским служащим была предоставлена информация о деятельности, осуществляемой в армиях развитых стран в области прав человека и гендерного равенства, даны ответы на интересующие их вопросы.

Отметим, что в азербайджанской армии предпринимаются важные шаги в направлении обеспечения гендерного равенства, проводится широкая просветительская работа среди военнослужащих и гражданских служащих.

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Версия на английском языке Meeting with servicemen and civilian workers held in one of military units
Версия на азербайджанском языке "N" hərbi hissəsində hərbi qulluqçu və mülki işçilərlə görüş keçirilib

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