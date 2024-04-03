В Н-ской воинской части состоялась встреча с военнослужащими и гражданскими служащими

В соответствии с планом подготовки на 2024 год, представители отдела по работе с женщинами и семьями военнослужащих Главного управления по личному составу Министерства обороны посетили Н-скую воинскую часть, где провели встречу с военнослужащими и граждан

В соответствии с планом подготовки на 2024 год, представители отдела по работе с женщинами и семьями военнослужащих Главного управления по личному составу Министерства обороны посетили Н-скую воинскую часть, где провели встречу с военнослужащими и гражданскими служащими.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

На встрече были проведены беседы с целью просвещения военнослужащих азербайджанской армии, повышения их морально-психологической подготовки и популяризации национально-духовных ценностей.

Военнослужащим и гражданским служащим была предоставлена информация о деятельности, осуществляемой в армиях развитых стран в области прав человека и гендерного равенства, даны ответы на интересующие их вопросы.

Отметим, что в азербайджанской армии предпринимаются важные шаги в направлении обеспечения гендерного равенства, проводится широкая просветительская работа среди военнослужащих и гражданских служащих.