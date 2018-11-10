В Н-ской воинской части Службы государственной безопасности очередная группа молодых солдат принесла присягу на верность Родине

Баку, 10 ноября. REPORT.AZ/ 10 ноября в Н-ской воинской части Службы государственной безопасности (СГБ), где проходит службу сын Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева - Гейдар Алиев, очередная группа молодых солдат принесла присягу на верность Родине.

Как сообщает Report, участники очередного торжественного мероприятия, посвященного принесению молодыми солдатами Н-ской воинской части присяги на верность, вначале почтили светлую память общенационального лидера, возложили венок к памятнику великому лидеру.

Затем на плац было вынесено боевое знамя.

Минутой молчания была почтена память шехидов и прозвучал государственный гимн.

Далее молодые солдаты в торжественной обстановке принесли присягу.

Начальник Службы государственной безопасности, генерал-полковник Мадат Гулиев от имени Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева поздравил личный состав воинской части и родителей, пожелал солдатам и офицерам успехов в таком доблестном и ответственном деле, как защита Родины. Коснувшись неоценимых заслуг основателя современного Азербайджана, общенационального лидера Гейдара Алиева в защите государственной независимости, генерал-полковник Мадат Гулиев отметил, что в результате дальновидной и целенаправленной политики, осуществляемой под мудрым руководством Президента Ильхама Алиева, Азербайджан, как лидирующее в регионе государство, успешно развивается, благодаря нерушимому единству народа и власти растет авторитет нашей страны на международной арене, обеспечивается независимость. Заявив, что перед нами стоит такая важнейшая задача, как восстановление территориальной целостности страны, Мадат Гулиев подчеркнул, что все граждане Азербайджана, в том числе азербайджанские солдаты обязаны на высоком уровне выполнять стоящие перед ними в этой области задачи.

После присяги военнослужащие Службы государственной безопасности и молодые солдаты под звуки военного марша торжественно прошли перед трибуной.

Отметим, что меры, принимаемые под руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, постоянно укрепляют обороноспособность республики, усиливают военно-технический потенциал Вооруженных сил. Неслучайно, сегодня Азербайджанская армия входит в число 50 самых сильных армий мира. Все это – результат целенаправленной политики, проводимой на государственном уровне в области армейского строительства. Достаточно высок в нашей стране и военно-патриотический дух молодежи. Наша молодежь, которая гордится заслугами современной Азербайджанской армии, готова отдать жизнь за Родину.