В «Н»-ой воинской части заработал цех по ремонту оружия

Согласно соответствующему приказу министра обороны, Н-ская воинская часть, созданная на базе завода «Bakı Qaz Tikinti Detal», будет специализироваться на капитальном ремонте в условиях войны и мира имеющейся в арсенале Азербайджанской Армии танковой и бро

Согласно соответствующему приказу министра обороны, Н-ская воинская часть, созданная на базе завода "Bakı Qaz Tikinti Detal", будет специализироваться на капитальном ремонте в условиях войны и мира имеющейся в арсенале армии Азербайджана танковой и бронеавтомобильной техники, а также ракетно-артиллерийского вооружения.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

В ходе ремонта соблюдается технологическая последовательность, гарантируется выполнение в требуемом порядке ремонта двигателя, ходовой части, средств связи и оружия.

В цехе по ремонту оружия, сданном в эксплуатацию и функционирующем в составе Н-ской воинской части, ремонт преимущественно ракетно-артиллерийского вооружения, его оборудования, откатных устройств и других частей ведется в соответствии с технологией ремонта.

Все отремонтированное в цехе оружие проверяется стрельбами на полигонных испытаниях.

Следует отметить, что воинская часть, в которой введен в эксплуатацию новый ремонтный цех, функционирует с 1992 года.