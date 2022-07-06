В «Н»-ой воинской части заработал цех по ремонту оружия

Согласно соответствующему приказу министра обороны, Н-ская воинская часть, созданная на базе завода "Bakı Qaz Tikinti Detal", будет специализироваться на капитальном ремонте в условиях войны и мира имеющейся в арсенале армии Азербайджана танковой и бронеавтомобильной техники, а также ракетно-артиллерийского вооружения.
Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.
В ходе ремонта соблюдается технологическая последовательность, гарантируется выполнение в требуемом порядке ремонта двигателя, ходовой части, средств связи и оружия.
В цехе по ремонту оружия, сданном в эксплуатацию и функционирующем в составе Н-ской воинской части, ремонт преимущественно ракетно-артиллерийского вооружения, его оборудования, откатных устройств и других частей ведется в соответствии с технологией ремонта.
Все отремонтированное в цехе оружие проверяется стрельбами на полигонных испытаниях.
Следует отметить, что воинская часть, в которой введен в эксплуатацию новый ремонтный цех, функционирует с 1992 года.