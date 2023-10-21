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В Музее военной истории состоялось мероприятие "Мудрый лидер, великий стратег, победоносный полководец"

В Музее военной истории состоялось мероприятие "Мудрый лидер, великий стратег, победоносный полководец" В Музее военной истории состоялся круглый стол на тему "Мудрый лидер, великий стратег, победоносный полководец", посвященный 20-летию со дня первого избрания Ильхама Алиева президентом Азербайджана.
Армия
21 октября 2023 г. 11:31
В Музее военной истории состоялось мероприятие Мудрый лидер, великий стратег, победоносный полководец

В Музее военной истории состоялся круглый стол на тему "Мудрый лидер, великий стратег, победоносный полководец", посвященный 20-летию со дня первого избрания Ильхама Алиева президентом Азербайджана.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

В мероприятии приняли участие сотрудники Министерства обороны, Национальной академии наук Азербайджана, Института истории имени А.А.Бакиханова, журналисты, представители общественности, участники Отечественной войны и другие гости.

Сначала минутой молчания была почтена память общенационального лидера Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизни во имя свободы, независимости и территориальной целостности Азербайджана, прозвучал государственный гимн.

Выступившие на мероприятии отметили, что достойный преемник политического курса общенационального лидера - президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев за двадцать лет своей деятельности добился стремительного развития всех отраслей, уверенно и решительно трудится во благо Азербайджана, укрепляя экономическую и военную мощь, международный авторитет нашей страны.

Было отмечено, что под руководством Верховного главнокомандующего Азербайджан одержал блистательную победу в Отечественной войне, продемонстрировав всему миру свою мощь. Сегодня трехцветный флаг Азербайджана гордо развевается во всех освобожденных городах и селах, находившихся под оккупацией 30 лет. Под руководством главы нашего государства на освобожденных от оккупации территориях успешно продолжаются строительно-созидательные работы.

Затем был продемонстрирован документальный фильм о 20-летии государственной деятельности президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева.

В заключение солисты Армейского идеологического и культурного центра имени Ази Асланова исполнили патриотические песни, было сделано фото на память.

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Версия на азербайджанском языке ФотоHərb Tarixi Muzeyində “Müdrik lider, böyük strateq, qalib sərkərdə” adlı tədbir keçirilib

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