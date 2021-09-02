В мотострелковых соединениях Отдельной общевойсковой армии проводятся учения с боевой стрельбой

Личный состав привлечен к активным учениям в учебных центрах и на полигонах Отдельной общевойсковой армии.

Личный состав привлечен к активным учениям в учебных центрах и на полигонах Отдельной общевойсковой армии.

Об этом Report сообщили в Минобороны Азербайджана.

На учениях, организованных в условиях пустыни и сложного рельефа местности, командиры проверяют навыки подчиненных в обращении с оружием, теоретические и практические знания.

На учениях по усовершенствованию навыков личного состава в поражении целей на поле боя и выживания уровень применения образцов оружия оценивается по боевым выстрелам.

На учениях выполняются практические стрельбы из стрелкового оружия и гранатометов.