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    ​В Москве проходит заседание Совета министров обороны СНГ

    Министр обороны РФ дал высокую оценку совместной деятельности стран по укреплению безопасности и развитию сотрудничества

    Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ В столице России Москве началось 67-е заседание Совета министров обороны стран СНГ.

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости", на заседании принимают участие министры обороны или их заместители восьми стран Содружества, в том числе министр обороны Азербайджана Закир Гасанов.

    Заседание открыл министр обороны РФ Сергей Шойгу, который дал высокую оценку совместной деятельности стран по укреплению безопасности и развитию взаимовыгодного сотрудничества, Он отметил, что встреча министров обороны государств СНГ является очередным шагом в этом направлении.

    С.Шойгу отметил, что развитие связей в оборонной сфере стран СНГ направлено на повышение взаимного доверия, сохранение добрососедских отношений, совершенствование национальных вооруженных сил.

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