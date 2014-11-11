​В Москве проходит заседание Совета министров обороны СНГ

Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ В столице России Москве началось 67-е заседание Совета министров обороны стран СНГ.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости", на заседании принимают участие министры обороны или их заместители восьми стран Содружества, в том числе министр обороны Азербайджана Закир Гасанов.

Заседание открыл министр обороны РФ Сергей Шойгу, который дал высокую оценку совместной деятельности стран по укреплению безопасности и развитию взаимовыгодного сотрудничества, Он отметил, что встреча министров обороны государств СНГ является очередным шагом в этом направлении.

С.Шойгу отметил, что развитие связей в оборонной сфере стран СНГ направлено на повышение взаимного доверия, сохранение добрососедских отношений, совершенствование национальных вооруженных сил.