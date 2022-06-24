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В Москве началось юбилейное заседание Совета министров обороны стран СНГ

В Москве началось юбилейное заседание Совета министров обороны стран СНГ 24 июня в Москве началось юбилейное 80-е заседание Совета министров обороны стран-членов Содружества независимых государств (СНГ).
Армия
24 июня 2022 г. 14:52
В Москве началось юбилейное заседание Совета министров обороны стран СНГ

24 июня в Москве началось юбилейное 80-е заседание Совета министров обороны стран-членов Содружества независимых государств (СНГ).

Как сообщает Report, в мероприятии также принимает участие первый заместитель министра обороны Азербайджана - начальник Генерального штаба Азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев.

Заседание открыл министр обороны России Сергей Шойгу.

По его словам, формат мероприятия позволяет расширить круг партнерства в рамках СНГ, а также принимать эффективные решения в интересах военной безопасности: "Проведение очной встречи в сложных военно-политических условиях подчеркивает важность таких мероприятий".

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Версия на азербайджанском языке Moskvada MDB Müdafiə Nazirləri Şurasının yubiley iclası başlayıb

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