В Москве началось юбилейное заседание Совета министров обороны стран СНГ

24 июня в Москве началось юбилейное 80-е заседание Совета министров обороны стран-членов Содружества независимых государств (СНГ).

24 июня в Москве началось юбилейное 80-е заседание Совета министров обороны стран-членов Содружества независимых государств (СНГ).

Как сообщает Report, в мероприятии также принимает участие первый заместитель министра обороны Азербайджана - начальник Генерального штаба Азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев.

Заседание открыл министр обороны России Сергей Шойгу.

По его словам, формат мероприятия позволяет расширить круг партнерства в рамках СНГ, а также принимать эффективные решения в интересах военной безопасности: "Проведение очной встречи в сложных военно-политических условиях подчеркивает важность таких мероприятий".