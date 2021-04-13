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В миротворческих подразделениях Азербайджанской армии проведены учебные тренировки

В миротворческих подразделениях Азербайджанской армии проведены учебные тренировки Военнослужащие Азербайджанской армии участвуют в миротворческих миссиях
Армия
13 апреля 2021 г. 11:13
В миротворческих подразделениях Азербайджанской армии проведены учебные тренировки
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Согласно утвержденному министром обороны плану боевой подготовки на 2021 год, в миротворческих подразделениях проведены учебные тренировки.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

В ходе занятий, проводимых с целью повышения уровня профессионализма личного состава, была проверена боевая, морально-психологическая, физическая, медицинская и специальная подготовка военнослужащих.

Следует отметить, что в настоящее время военнослужащие Азербайджанской армии участвуют в миротворческих миссиях в Афганистане и Южном Судане.

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Версия на английском языке Training exercises held in peacekeeping units of Azerbaijan Army
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Ordusunun sülhməramlı bölmələrində təlim məşqləri keçirilib - VİDEO

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