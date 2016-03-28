 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Минске обсужден проект соглашения об объединенной системе связи ВС стран СНГ

    Состоялось заседание Комитета начальников штабов Вооруженных сил государств - участников СНГ

    Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ Комитет начальников штабов Вооруженных сил государств - участников СНГ на заседании в Минске обсудил проект соглашения о Совместной (объединенной) системе связи Вооруженных сил стран Содружества, сообщает Report со ссылкой на БЕЛТА. 

    Также участники заседания согласовали план взаимодействия войск Объединенной системы контроля и оценки радиационной, химической и биологической обстановки министерств обороны стран СНГ, одобрили основы взаимодействия служб защиты государственной тайны Вооруженных сил. Также на встрече начальники генеральных штабов утвердили основные направления и мероприятия по дальнейшему развитию сотрудничества топографических служб.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi