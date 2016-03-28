В Минске обсужден проект соглашения об объединенной системе связи ВС стран СНГ

Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ Комитет начальников штабов Вооруженных сил государств - участников СНГ на заседании в Минске обсудил проект соглашения о Совместной (объединенной) системе связи Вооруженных сил стран Содружества, сообщает Report со ссылкой на БЕЛТА.

Также участники заседания согласовали план взаимодействия войск Объединенной системы контроля и оценки радиационной, химической и биологической обстановки министерств обороны стран СНГ, одобрили основы взаимодействия служб защиты государственной тайны Вооруженных сил. Также на встрече начальники генеральных штабов утвердили основные направления и мероприятия по дальнейшему развитию сотрудничества топографических служб.