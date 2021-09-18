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В минометных подразделениях продолжаются интенсивные занятия по боевой подготовке - ВИДЕО

В минометных подразделениях продолжаются интенсивные занятия по боевой подготовке - ВИДЕО В соответствии с планом боевой подготовки на 2021 год, в минометных подразделениях Азербайджанской армии продолжаются интенсивные занятия по боевой подготовке.
Армия
18 сентября 2021 г. 16:19
В минометных подразделениях продолжаются интенсивные занятия по боевой подготовке - ВИДЕО

В соответствии с планом боевой подготовки на 2021 год, в минометных подразделениях Азербайджанской армии продолжаются интенсивные занятия по боевой подготовке.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

В ходе занятий отрабатываются упражнения по занятию подразделениями огневых позиций и развёртыванию командно-наблюдательных пунктов.

Минометные установки приводятся в боевое положение в требуемые сроки, выполняются боевые стрельбы по намеченным и внеплановым целям.
Задействованный в учениях личный состав точным огнем уничтожает цели.

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Версия на английском языке Intensive combat training of mortar units continues 
Версия на азербайджанском языке MN: "Minaatan bölmələri hədəflərə döyüş atışları yerinə yetirir"

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