В минометных подразделениях продолжаются интенсивные занятия по боевой подготовке - ВИДЕО

В соответствии с планом боевой подготовки на 2021 год, в минометных подразделениях Азербайджанской армии продолжаются интенсивные занятия по боевой подготовке.

В соответствии с планом боевой подготовки на 2021 год, в минометных подразделениях Азербайджанской армии продолжаются интенсивные занятия по боевой подготовке.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

В ходе занятий отрабатываются упражнения по занятию подразделениями огневых позиций и развёртыванию командно-наблюдательных пунктов.

Минометные установки приводятся в боевое положение в требуемые сроки, выполняются боевые стрельбы по намеченным и внеплановым целям.

Задействованный в учениях личный состав точным огнем уничтожает цели.