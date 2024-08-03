Министр обороны: Никто не может говорить с нами на языке диктата и ультиматума

3 августа в Министерстве обороны состоялось расширенное заседание коллегии по итогам первого полугодия 2024 года.

3 августа в Министерстве обороны состоялось расширенное заседание коллегии по итогам первого полугодия 2024 года.

Как сообщает Report, в заседании под руководством министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова, состоявшемся в формате видеосвязи, принимали участие заместители министра, командиры видов войск (сил), начальники главных управлений, управлений, служб и самостоятельных отделов министерства, командиры воинских объединений и соединений, а также начальники специальных военно-учебных заведений.

Сначала минутой молчания была почтена память общенационального лидера Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь во имя независимости, суверенитета и территориальной целостности Азербайджанской Республики.

Были проанализированы безотлагательные меры, принятые подразделениями азербайджанской армии в связи с провокациями, совершенными Арменией, вооружаемой ее покровителями, на условной границе в целях обострения ситуации в регионе, и сложившаяся оперативная обстановка.

До сведения участников коллегии были доведены задачи, поставленные президентом Азербайджанской Республики, Верховным главнокомандующим Вооруженными силами Ильхамом Алиевым перед азербайджанской армией.

Напомнив высказанную главой государства фразу "Сколько бы у государства ни было сил, сколько бы ни было оружия, сколько бы правильных военных действий ни планировалось, победу одерживает солдат, офицер", генерал-полковник З.Гасанов отметил, что азербайджанская армия способна высокопрофессионально выполнить любую задачу Верховного главнокомандующего.

Руководящий состав министерства представил обстоятельные доклады.

Первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба Азербайджанской Армии генерал-полковник Керим Велиев выступил с обширным докладом о мерах, осуществленных в первом полугодии текущего года, в направлении повышения оперативных возможностей войск и командно-управленческих способностей штабов, а также в инженерной, разведывательной и других областях, рассказал о положительных результатах успешных реформ в области армейского строительства.

Проанализировав служебно-боевую деятельность азербайджанской армии, генерал-полковник К.Велиев отметил, что проведение международных и совместных учений с участием различных видов войск, способствовало повышению уровня профессионализма военнослужащих.

Затем заместитель министра обороны - генеральный директор Агиль Гурбанов доложил о проделанной за первые шесть месяцев текущего года работе в области обеспечения, оснащения войск новым вооружением и техникой, психологической подготовке личного состава и мерах, проводимых в военно-образовательной области.

Генеральный директор отметил, что в соответствии с распоряжениями главы государства, в результате мер по повышению привлекательности сферы военного образования, в том числе благодаря просветительской работе, проводимой посредством 17 центров, созданных в 13 городах нашей республики, количество обращений в специальные военно-учебные заведения, функционирующие при Национальном университете обороны, превысило 5500. Это открывает широкие возможности для отбора высококвалифицированных кандидатов, повышения количественных и качественных показателей комплектования войск на тактическом уровне, а также создания кадровых резервов.

Коснувшись вопросов, связанных с подготовкой к зимнему сезону, генеральный директор отметил, что мероприятия, проводимые в Азербайджанской Армии в этом направлении, организованы в соответствии с планом на высшем уровне.

Затем заместитель министра обороны - командующий Сухопутными войсками генерал-лейтенант Хикмет Мирзоев доложил о мерах по повышению боеспособности подразделений и организации службы войск.

Было сообщено о повышении интенсивности проведения занятий и учений с использованием современного вооружения и техники, высоком уровне организации боевого дежурства и о других служебно-боевых действиях в подразделениях.

Выступивший на заседании заместитель министра обороны - исполняющий обязанности командующего ВВС генерал-лейтенант Намик Исламзаде подчеркнул, что в подразделениях ВВС особое внимание уделяется качественному ведению личным составом служебно-боевой деятельности в соответствии с годовым планом.

На заседании также выступили командующий Отдельной общевойсковой армией генерал-майор Кянан Сеидов и командиры других видов войск (сил), которые подробно проинформировали о мероприятиях, осуществленных в первом полугодии.

Выступив по итогам заседания, министр обороны отметил важность освоения правильной эксплуатации и эффективного применения в бою принятых на вооружение современного оружия и техники. Были даны соответствующие указания по изучению личностно-психологических особенностей новобранцев, призванных на срочную действительную военную службу, чуткому отношению к процессу их адаптации, а также постоянному вниманию к состоянию их здоровья.

Подчеркивалась важность уделения особого внимания соблюдению правил пожарной и иной безопасности при несении боевого дежурства и в повседневной служебной деятельности, а также психологической подготовке и просвещению военнослужащих.

Министр обороны дал дополнительные указания по качественному и планомерному выполнению работ в связи с предстоящим учебным годом. Перед соответствующими лицами были поставлены конкретные задачи в связи с инженерными мероприятиями, проводимыми на освобожденных территориях. Были даны соответствующие поручения о регулярной проверке и строгом контроле за работой по улучшению социально-бытовых условий и медицинского обеспечения личного состава.

Еще раз напомнив высказывания Верховного главнокомандующего, генерал-полковник З.Гасанов заявил о том, что следует быть готовыми отразить любую провокацию и поддерживать уровень подготовки и профессионализма азербайджанской армии на высшем уровне, чтобы никто не мог говорить с нами на языке диктата и ультиматума, после чего подвел итоги заседания.