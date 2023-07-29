В Минобороны состоялось служебное совещание, проанализирована оперативная обстановка в Карабахском экономическом районе

29 июля состоялось служебное совещание под руководством министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова. В совещании приняли участие заместители министра, командующие видами войск, начальники главных управлений и управлений министерства, а также коман

29 июля состоялось служебное совещание под руководством министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова. В совещании приняли участие заместители министра, командующие видами войск, начальники главных управлений и управлений министерства, а также командиры воинских объединений.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Сначала минутой молчания была почтена память общенационального лидера Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизни во имя независимости, территориальной целостности и суверенитета Азербайджана.

Министр обороны довел до внимания участников совещания задачи, поставленные президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым перед азербайджанской армией. Генерал полковник З.Гасанов особо подчеркнул, что слова Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, произнесенные на церемонии открытия Глобального медиафорума в Шуше и в ходе других выступлений, о том, что азербайджанская армия стала еще сильнее, чем прежде, вызывают гордость в каждом из нас, вдохновляют на большие свершения и в то же время повышают ответственность личного состава.

На совещании была проанализирована сложившаяся оперативная обстановка на условной азербайджано-армянской границе и в Карабахском экономическом районе, где временно дислоцирован российский миротворческий контингент.

Коснувшись участившихся в последнее время случаев применения незаконными армянскими вооруженными формированиями на территории Азербайджана, где временного размещен российский миротворческий контингент, радиопомех против систем спутниковой навигации GPS пассажирских самолетов местных и зарубежных авиакомпаний, выполняющих полеты с использованием воздушного пространства нашей страны, министр дал соответствующие поручения по обеспечению безопасности воздушных судов.

В целях поддержания высокого уровня профессионализма, практических навыков военнослужащих и боеспособности подразделений была подчеркнута важность организации учений, проводимых во взаимодействии войск, в соответствии с условиями реального боя, регулярного уточнения оперативных планов и уделения особого внимания повышению качества учений.

На совещании были обсуждены вопросы боевой подготовки и всестороннего обеспечения войск в новом учебном периоде, до сведения командующих видами войск был доведен ряд предстоящих задач.

Была отмечена важность неукоснительного соблюдения правил безопасности и принятия необходимых противопожарных мер при выполнении служебно-боевых задач.

Затем были заслушаны доклады о мероприятиях, проводившихся в азербайджанской армии в первом полугодии нынешнего года в соответствии с утвержденным министром обороны планом по исполнению распоряжения президента Азербайджанской Республики об объявлении 2023 года "Годом Гейдара Алиева", соответствующим должностным лицам были даны указания о продолжении деятельности в этом направлении.

Министр довел до командного состава свои требования о защите военнослужащих от солнечных ударов в летний сезон, строгом контроле за их медицинским обеспечением в соответствии с требованиями сезона и чутком отношении к процессу адаптации новобранцев, заступивших на службу.

Отметив важную роль улучшения служебно-боевых и социально-бытовых условий военнослужащих в поддержании их морально-психологического состояния и боевого духа на высоком уровне, министр дал дополнительные поручения о продолжении планомерной работы в этом направлении.

На совещании было поручено уделить особое внимание планомерному выполнению мероприятий инженерного обеспечения на освобожденных территориях.

В заключение генерал-полковник З.Гасанов отметил важность встреч, состоявшихся в рамках 16-й Международной выставки оборонной промышленности IDEF-23 в Стамбуле, и дал конкретные поручения по освоению личным составом принятого на вооружение оружия и боевой техники, изучению огневых возможностей штурмовика "Су-25 ML" (модернизированный "Лачын") и его эффективному применению при выполнении боевых задач.