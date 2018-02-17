В Минобороны состоялась встреча с сотрудниками телеканалов, готовящих военные передачи

Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ В министерстве обороны состоялась встреча с сотрудниками различных телеканалов, готовящих военные передачи.

Как сообщили Report в министерстве, заместитель министра обороны по личному составу, начальник Главного управления личного состава, генерал-лейтенант Керим Велиев рассказал о реформах, проведенных в последние годы в армии под руководством президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего ВС Ильхама Алиева, работах по усилению военной мощи страны.

Замминистра отметил, что благодаря вниманию и заботе руководства страны проводятся важные мероприятия по развитию армии, призвал представителей СМИ мобилизовать все возможности для постоянного освещения этих работ.

Выступающие на мероприятии поделились мнениями относительно эффективной пропаганды патриотических тем, работ в сфере строительства армии, освещения в обществе мероприятий по боевой подготовке и др.

Представители творческого коллектива различных телеканалов отметили значимость такого рода встреч для взаимного сотрудничества, выразили руководству Минобороны благодарность за выгодное сотрудничество.