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В Минобороны прошли учебно-методические сборы команд противопожарной защиты

В Минобороны прошли учебно-методические сборы команд противопожарной защиты Проведены учебно-методические сборы с начальниками команд противопожарной защиты объединений, соединений и воинских частей, а также с инспекторами пожарной безопасности.
Армия
24 июня 2024 г. 10:44
В Минобороны прошли учебно-методические сборы команд противопожарной защиты

Проведены учебно-методические сборы с начальниками команд противопожарной защиты объединений, соединений и воинских частей, а также с инспекторами пожарной безопасности.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

На сборах, проведенных в Центральной вещевой базе Главного управления материально-технического обеспечения Министерства обороны, были организованы занятия, посвященные организации противопожарной профилактической работы, должностным обязанностям и правам команд противопожарной защиты воинской части.

На сборах были практически отработаны правила противопожарной защиты складов, хранилищ, открытых складских площадок, цехов, мастерских, гаражей, парков и других пожароопасных объектов, а также действия, которые необходимо предпринять для предотвращения расширения зоны возгорания в момент возникновения пожара.

Были прослежены действия пожарной бригады по тушению сымитированного пожара после того, как охранник передал дежурному команду "Пожар на складе". Были выполнены задачи по тушению возгорания водяной струей, а также по эвакуации отравившихся дымом работников и оказанию им первой медицинской помощи с привлечением на место происшествия бригады Скорой помощи.

Учебно-методические сборы завершились обучением лиц, ответственных за противопожарную службу, осуществление противопожарных мер на местах.

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Версия на азербайджанском языке ФотоMN-də yanğından mühafizə komanda rəislərinin təlim-metodiki toplanışı keçirilib

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