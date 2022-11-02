В Минобороны прокомментировали высказывания военнослужащего запаса о ВВС Азербайджана

1 ноября на некоторых интернет-каналах военнослужащий запаса Сабухи Абдуллаев высказал ложное и совершенно непрофессиональное мнение о Военно-воздушных силах Азербайджана и его проектах по модернизации соответствующих систем вооружения.

1 ноября на некоторых интернет-каналах военнослужащий запаса Сабухи Абдуллаев высказал ложное и совершенно непрофессиональное мнение о Военно-воздушных силах Азербайджана и его проектах по модернизации соответствующих систем вооружения.

Как заявили Report в Министерстве обороны, высказывания этого человека о ВВС Азербайджана совершенно беспочвенны, и являются ложью и клеветой.

"Мы расцениваем его высказывания как провокацию и попытку нанести ущерб репутации Азербайджанской армии. Что касается ложных и безответственных обвинений С.Абдуллаева, то командование ВВС примет в отношении него соответствующие правовые меры", - говорится в заявлении Минобороны.