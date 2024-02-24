В Минобороны проанализировали оперативную обстановку на условной границе с Арменией

На служебном совещании в Министерстве обороны проанализирована сложившаяся оперативная обстановка на условной азербайджано-армянской границе.

На служебном совещании в Министерстве обороны проанализирована сложившаяся оперативная обстановка на условной азербайджано-армянской границе.

Как сообщили Report в ведомстве, совещание прошло под руководством министра обороны Закира Гасанова.

На совещании также были обсуждены вопросы организации и несения воинской службы, заслушаны доклады.

Гасанов подчеркнул важность очистки освобожденных территорий от мин и неразорвавшихся боеприпасов, поддержания в исправном состоянии путей обеспечения, коммуникаций и линий связи в труднопроходимой горной местности с суровым климатом, а также призвал уделить особое внимание соблюдению правил безопасности.