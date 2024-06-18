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В Минобороны предостерегли Францию: Перевооружение Армении ведет к новой войне

В Минобороны предостерегли Францию: Перевооружение Армении ведет к новой войне Армения – государство, совершившее военную агрессию и оккупацию против Азербайджана.
Армия
18 июня 2024 г. 18:46
В Минобороны предостерегли Францию: Перевооружение Армении ведет к новой войне

Армения – государство, совершившее военную агрессию и оккупацию против Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении азербайджанского Минобороны.

Было отмечено, что перевооружение Армении, имеющей опыт совершения кровавой военной агрессии, со стороны являющейся постоянным членом Совета Безопасности ООН Франции и поддержка политики реваншизма руководства Армении, помимо политической безответственности, также ведет к новой войне.

"Хотя министерство обороны Франции в своем заявлении в октябре прошлого года заявляло, что поставляемая в Армению военная техника носит оборонительный характер, поставка в Армению летального оружия в рамках нынешней военной сделки является очередным проявлением лицемерия французского руководства", - констатировали в оборонном ведомстве.

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Версия на азербайджанском языке MN-dən Fransaya xəbərdarlıq: Ermənistanın silahlandırılması yeni müharibəyə aparan yoldur

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