В Минобороны предостерегли Францию: Перевооружение Армении ведет к новой войне

Армения – государство, совершившее военную агрессию и оккупацию против Азербайджана.

Армения – государство, совершившее военную агрессию и оккупацию против Азербайджана.

Как сообщает Report , об этом говорится в заявлении азербайджанского Минобороны.

Было отмечено, что перевооружение Армении, имеющей опыт совершения кровавой военной агрессии, со стороны являющейся постоянным членом Совета Безопасности ООН Франции и поддержка политики реваншизма руководства Армении, помимо политической безответственности, также ведет к новой войне.

"Хотя министерство обороны Франции в своем заявлении в октябре прошлого года заявляло, что поставляемая в Армению военная техника носит оборонительный характер, поставка в Армению летального оружия в рамках нынешней военной сделки является очередным проявлением лицемерия французского руководства", - констатировали в оборонном ведомстве.