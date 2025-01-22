В Минобороны отметили 115-летие дважды Героя Советского Союза Ази Асланова

Министерство обороны организовало мероприятие, приуроченное к 115-летию со дня рождения дважды Героя Советского Союза, гвардии генерал-майора танковых войск Ази Асланова.

Министерство обороны организовало мероприятие, приуроченное к 115-летию со дня рождения дважды Героя Советского Союза, гвардии генерал-майора танковых войск Ази Асланова.

Как сообщили Report в Министерстве обороны, в церемонии приняли участие военнослужащие, представители общественности и члены семьи генерала. Участники возложили венки и цветы к его надгробному памятнику от имени Министерства обороны и семьи Аслановых, что сопровождалось почетным караулом.

Выступающие подчеркнули, что Ази Асланов был одним из выдающихся полководцев Азербайджана, отметив его героизм и доблесть в годы Второй мировой войны.

Члены семьи Ази Асланова выразили благодарность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за внимание и поддержку, а руководству Министерства обороны – за организацию памятной церемонии.