В Минобороны обсудили оперативную обстановку в районе размещения РМК

Детальный анализ оперативной обстановки на территориях Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент, был проведен на служебном совещании в министерстве обороны под руководством министра генерал-полковника Закира Гасанова.

Детальный анализ оперативной обстановки на территориях Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент, был проведен на служебном совещании в министерстве обороны под руководством министра генерал-полковника Закира Гасанова.

Об этом Report сообщили в главном военном ведомстве страны.

На заседании также обсуждалась ситуация на условной азербайджано-армянской границе.

Генерал-полковник З.Гасанов дал конкретные поручения о поддержании высокого уровня боевой готовности подразделений и готовности в любой момент предотвратить любую возможную провокацию.

Была подчеркнута особая важность уделения внимания подготовке специалистов в целях освоения личным составом нового вооружения и боевой техники, находящихся на вооружении, их правильной эксплуатации и эффективного применения.

В совещании приняли участие заместители министра, командующие видами войск, начальники главных управлений, управлений и служб министерства. К работе совещания посредством видеосвязи были привлечены командиры воинских объединений и соединений.