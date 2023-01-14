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В Минобороны обсудили оперативную обстановку в районе размещения РМК

В Минобороны обсудили оперативную обстановку в районе размещения РМК Детальный анализ оперативной обстановки на территориях Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент, был проведен на служебном совещании в министерстве обороны под руководством министра генерал-полковника Закира Гасанова.
Армия
14 января 2023 г. 12:41
В Минобороны обсудили оперативную обстановку в районе размещения РМК

Детальный анализ оперативной обстановки на территориях Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент, был проведен на служебном совещании в министерстве обороны под руководством министра генерал-полковника Закира Гасанова.

Об этом Report сообщили в главном военном ведомстве страны.

На заседании также обсуждалась ситуация на условной азербайджано-армянской границе.

Генерал-полковник З.Гасанов дал конкретные поручения о поддержании высокого уровня боевой готовности подразделений и готовности в любой момент предотвратить любую возможную провокацию.

Была подчеркнута особая важность уделения внимания подготовке специалистов в целях освоения личным составом нового вооружения и боевой техники, находящихся на вооружении, их правильной эксплуатации и эффективного применения.

В совещании приняли участие заместители министра, командующие видами войск, начальники главных управлений, управлений и служб министерства. К работе совещания посредством видеосвязи были привлечены командиры воинских объединений и соединений.

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Версия на английском языке Azerbaijan’s top brass analyzes situation in territories where Russian peacekeeping contingent temporarily stationed
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın hərbi rəhbərliyi Rusiya sülhməramlı kontingentinin yerləşdiyi ərazilərdəki şəraiti təhlil edib  

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