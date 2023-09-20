В Минобороны назвали очередной дезинформацией заявления об обстреле азербайджанскими военными позиций РМК

В Министерстве обороны опровергли заявления Армении об обстреле азербайджанскими военными позиций российского миротворческого контингента (РМК), временно дислоцированного на территории Азербайджана.

В Министерстве обороны опровергли заявления Армении об обстреле азербайджанскими военными позиций российского миротворческого контингента (РМК), временно дислоцированного на территории Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявил руководитель пресс-службы министерства полковник Анар Эйвазов на брифинге, посвященном антитеррористическим мероприятиям в Карабахе.

По его словам, тиражируемая в армянском сегменте социальных сетей информация о якобы обстреле ВС Азербайджана позиций РМК и гражданского конвоя, который они сопровождали, является ложью и очередной дезинформацией.

А.Эйвазов подчеркнул, что азербайджанская сторона находится в постоянном контакте с миротворческим контингентом РФ и создает все необходимые условия для выполнения ими своих обязанностей.

Представитель оборонного ведомства напомнил, что в настоящий момент ВС Азербайджана продолжают локальные антитеррористические мероприятия в Карабахе: "Ситуация находится под контролем нашей армии. Общественности будет регулярно предоставляться дополнительная информация".