В Минобороны Азербайджана состоялось служебное совещание

23 ноября в Министерстве обороны Азербайджана состоялось служебное совещание.

23 ноября в Министерстве обороны Азербайджана состоялось служебное совещание.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Минобороны.

В состоявшемся в формате видеосвязи совещании под руководством министра обороны Азербайджанской Республики генерал-полковника Закира Гасанова принимали участие заместители министра, командиры видов войск (сил), командующий Отдельной общевойсковой армией, ректор Национального университета обороны, начальники главных управлений и управлений, а также командиры воинских объединений и соединений.

До сведения участников совещания были доведены задачи, поставленные президентом Азербайджанской Республики, Верховным главнокомандующим Вооруженными силами Ильхамом Алиевым перед азербайджанской армией.

На служебном совещании были проанализированы сложившаяся оперативная обстановка на условной азербайджано-армянской границе и организация службы войск.

Министр обороны дал соответствующие указания по дальнейшему повышению боеспособности войск и бдительности, а также по надлежащей организации боевого дежурства.

В целях развития знаний, навыков и профессионализма личного состава была отмечена важность повышения интенсивности и качества учений, конкурсов и соревнований с привлечением различных видов войск, а также учебных сборов с военнообязанными.

На совещании были затронуты меры, проводимые в области армейского строительства, говорилось об успешных реформах и их положительных результатах. Была особо подчеркнута важность изучения эффективного боевого применения вооружения, техники и авиационных средств, поступивших в арсенал азербайджанской армии.

В соответствии с поручениями Верховного главнокомандующего министр дал указания по продолжению планомерной работы в направлении дальнейшего улучшения условий службы и социально-бытовых условий личного состава.

Коснувшись задач, вытекающих из заявлений президента Ильхама Алиева на открытии Парка Победы и других выступлений главы государства, министр обороны отметил, что главой государства созданы все возможности для поддержания боеспособности нашей армии на самом высоком уровне.

Министр обороны отметил, что Верховный главнокомандующий вновь подчеркнул мощь азербайджанской армии, профессионализм и самоотверженность наших военнослужащих, что еще более вдохновляет личный состав и повышает ответственность за пресечение любых провокаций.

Генерал-полковник З.Гасанов поставил перед соответствующими лицами конкретные задачи, связанные с организацией службы войск, и уделением особого внимания боевой подготовке и профессионализму личного состава.

В заключение министр обороны дал соответствующие указания о несении боевого дежурства, а также о неукоснительном соблюдении правил безопасности в ходе повседневной служебной деятельности и поддержании морально-психологического состояния личного состава на высоком уровне.