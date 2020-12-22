О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Минобороны Азербайджана состоялась встреча с афганской делегацией

В Минобороны Азербайджана состоялась встреча с афганской делегацией В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития военного сотрудничества
Армия
22 декабря 2020 г. 10:46
В Минобороны Азербайджана состоялась встреча с афганской делегацией
0 : 00
0 : 00

Заместитель министра обороны Азербайджанской Республики генерал-лейтенант Керим Велиев встретился с находящейся в нашей стране делегацией во главе с советником президента Исламской Республики Афганистан по национальной безопасности Хамдуллой Мохибом.

Об этом сообщили Report в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития военного сотрудничества, в том числе вопросы укрепления дружественных отношений между вооруженными силами двух стран.

Генерал-лейтенант К.Велиев подробно проинформировал афганскую делегацию о ситуации, связанной с безопасностью в регионе, в то же время о победе Азербайджанской армии в Отечественной войне и проведённой контрнаступательной операции.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Azerbaijan's Defense Ministry hosts meeting with Afghan delegation
Версия на азербайджанском языке Müdafiə Nazirliyində Əfqanıstan nümayəndə heyəti ilə görüş keçirilib

Новости партнеров

Другие новости из категории

Улучшается обеспечение войск Азербайджана на освобожденных территориях
Улучшается обеспечение войск Азербайджана на освобожденных территориях
21 декабря 2020 г. 13:42
В Азербайджане на оборону и безопасность будет выделено около 4,6 млрд манатов
В Азербайджане на оборону и безопасность будет выделено около 4,6 млрд манатов
21 декабря 2020 г. 12:37
Россия учтет опыт применения БПЛА в Карабахе в своей программе по вооружениям
Россия учтет опыт применения БПЛА в Карабахе в своей программе по вооружениям
21 декабря 2020 г. 11:46
По инициативе Мехрибан Алиевой началась акция помощи военнослужащим
ФотоПо инициативе Мехрибан Алиевой началась акция помощи военнослужащим
20 декабря 2020 г. 20:50
Министр обороны Азербайджана выразил соболезнование российской стороне
Министр обороны Азербайджана выразил соболезнование российской стороне
19 декабря 2020 г. 20:36
Военнослужащие ВС Азербайджана награждены медалью Отважный боец
Военнослужащие ВС Азербайджана награждены медалью "Отважный боец"
18 декабря 2020 г. 18:11
МО: Продолжаются мероприятия по улучшению обеспечения наших подразделений
ФотоМО: Продолжаются мероприятия по улучшению обеспечения наших подразделений
17 декабря 2020 г. 14:30
Турецкие военные саперы прибыли в Азербайджан
ФотоТурецкие военные саперы прибыли в Азербайджан
16 декабря 2020 г. 23:13
Во время нападения армян в Ходжавенде погибли военнослужащие, был ранен сотрудник Azercell
Во время нападения армян в Ходжавенде погибли военнослужащие, был ранен сотрудник Azercell
13 декабря 2020 г. 13:42
В Азербайджанской Армии отмечен День памяти общенационального лидера
ФотоВ Азербайджанской Армии отмечен День памяти общенационального лидера
12 декабря 2020 г. 15:51

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi