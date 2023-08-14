О нас

В Минобороны Азербайджана сообщили о пресечении очередной провокации ВС Армении

В Минобороны Азербайджана сообщили о пресечении очередной провокации ВС Армении Пресечена очередная провокация ВС Армении в Кяльбаджарском направлении.
Армия
14 августа 2023 г. 22:57
В Минобороны Азербайджана сообщили о пресечении очередной провокации ВС Армении

Пресечена очередная провокация ВС Армении в Кяльбаджарском направлении.

Как передает Report, об этом сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Согласно информации, 14 августа около 19:25 подразделения Вооруженных сил Армении при поддержке огневых позиций, расположенных в направлении населенного пункта Йухары Шорджа Басаркечярского района, предприняли попытку с целью провокации провести инженерные работы перед позициями азербайджанской армии, дислоцированными в направлении населенного пункта Моллабайрамлы Кяльбаджарского района.

"С целью немедленного прекращения проводимых работ и подавления огневых точек подразделениями нашей армии были приняты неотложные меры", - подчеркнули в оборонном ведомстве.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке MN: Ermənistan silahlı qüvvələrinin Kəlbəcər istiqamətində təxribatının qarşısı alınıb

Экслюзивные новости

Британский политолог: Вероятность рассмотрения Советом Безопасности ООН обращения Армении ничтожна
Британский политолог: Вероятность рассмотрения Советом Безопасности ООН обращения Армении ничтожна
14 августа 2023 г. 16:54
Эксперт: Армения пытается искусственно создать видимость гуманитарного кризиса в Карабахе
Эксперт: Армения пытается искусственно создать видимость гуманитарного кризиса в Карабахе
14 августа 2023 г. 16:10
Акиф Исламзаде поблагодарил президента: Я испытываю огромную радость
Акиф Исламзаде поблагодарил президента: Я испытываю огромную радость
14 августа 2023 г. 14:50
Мэтью Брайза: Провокации на Лачынской дороге связаны с неприятием Арменией проигрыша в войне
Мэтью Брайза: Провокации на Лачынской дороге связаны с неприятием Арменией проигрыша в войне
11 августа 2023 г. 12:53
Мать украинца-защитника Карабаха: Когда в Украине началась война, нас пригласили в Баку
ФотоМать украинца-защитника Карабаха: Когда в Украине началась война, нас пригласили в Баку
10 августа 2023 г. 16:56
Холматов: Узбекистан в 2022 году увеличил объем грузоперевозок по Среднему коридору в два раза
Холматов: Узбекистан в 2022 году увеличил объем грузоперевозок по Среднему коридору в два раза
10 августа 2023 г. 10:46
Политолог: Требование бесконтрольного въезда на территорию Азербайджана – демонстрация двойных стандартов
Политолог: Требование бесконтрольного въезда на территорию Азербайджана – демонстрация двойных стандартов
9 августа 2023 г. 13:14
Узбекистан верит в успех проекта Зангезурского коридора
Узбекистан верит в успех проекта Зангезурского коридора
9 августа 2023 г. 12:00
Узбекистан заинтересован иметь собственные суда на Каспийском море
Узбекистан заинтересован иметь собственные суда на Каспийском море
9 августа 2023 г. 10:43
Эксперт: Подходы к суверенитету Азербайджана должны быть в рамках межправа, а не вопреки ему
Эксперт: Подходы к суверенитету Азербайджана должны быть в рамках межправа, а не вопреки ему
7 августа 2023 г. 16:13

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi