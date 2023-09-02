В Минобороны Азербайджана сообщили о перехвате армянского ударного БПЛА

Подразделения азербайджанской армии перехватили ударный БПЛА армянских ВС в Кяльбаджарском направлении.

Подразделения азербайджанской армии перехватили ударный БПЛА армянских ВС в Кяльбаджарском направлении.

Как передает Report , об этом сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Согласно информации, днем 2 сентября подразделениями азербайджанской армии, дислоцированными в Кяльбаджарском районе, был обнаружен ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА), принадлежащий Вооруженным силам Армении.

"Своевременно обнаруженный в результате бдительности наших подразделений БПЛА был обезврежен и перехвачен до достижения цели с применением специальных средств", - подчеркнули в оборонном ведомстве.