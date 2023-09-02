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В Минобороны Азербайджана сообщили о перехвате армянского ударного БПЛА

В Минобороны Азербайджана сообщили о перехвате армянского ударного БПЛА Подразделения азербайджанской армии перехватили ударный БПЛА армянских ВС в Кяльбаджарском направлении.
Армия
2 сентября 2023 г. 18:45
В Минобороны Азербайджана сообщили о перехвате армянского ударного БПЛА

Подразделения азербайджанской армии перехватили ударный БПЛА армянских ВС в Кяльбаджарском направлении.

Как передает Report, об этом сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Согласно информации, днем 2 сентября подразделениями азербайджанской армии, дислоцированными в Кяльбаджарском районе, был обнаружен ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА), принадлежащий Вооруженным силам Армении.

"Своевременно обнаруженный в результате бдительности наших подразделений БПЛА был обезврежен и перехвачен до достижения цели с применением специальных средств", - подчеркнули в оборонном ведомстве.

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